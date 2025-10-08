出荷停止などが続くアサヒグループへのサイバー攻撃について、国際的なハッカー集団が犯行声明を出していることがわかりました。■長引くサイバー攻撃の影響東京・新橋にある焼き肉店。8日、ある“お知らせ”が張り出されました。「スーパードライ欠品による生ビール銘柄変更のお知らせ」3日にアサヒ製品の納品が止まり、ついに店のアサヒビールの在庫がなくなったのだといいます。大阪焼肉・ホルモンふたご飯泉悠人店長「卸業者