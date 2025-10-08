8日午前、岡山県の小学校で異臭騒ぎがあり、児童と教員10人が病院に搬送されました。新見市教育委員会後藤秀則教育長「多くの皆様に多大なご心配をおかけしてしまい、深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」8日午前、岡山県新見市の小学校で異臭騒ぎがあり、さきほど市の教育委員会が会見を行い、謝罪しました。市の教育委員会によりますと、小学校の女性教員が不審者対策のために持っていた催涙スプレーを廃棄