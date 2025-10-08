8日夕方、気象庁は伊豆諸島南部の八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報を発表しました。気象庁は会見で、暴風の吹く前に頑丈な建物の中に移動するよう呼びかけています。気象庁・立原秀一予報課長「経験したことがないような暴風と高波が予想され、最大級の警戒が必要です」台風22号は9日の明け方から朝にかけて、非常に強い勢力で伊豆諸島に最も接近する見込みです。気象庁は8日午後5時前に、八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別