佐渡市の小・中学生が地元の伝統漁『たこさびき漁』に挑戦しました。 『たこさびき漁』は、赤い布などがついた竹竿を揺らしてタコをおびき寄せ、もう一本のカギのついた竿で捕まえる伝統的な漁です。 8日は、内海府小・中学校の12人が本間義昭さんから指導を受けました。捕まえたのは「マダコ」で、ススキの穂が出始めるころに捕られることから〝尾花ダコ〟とも言われています。 ■中学3年生 「いつ出てくる