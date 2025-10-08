関西広域連合のドクターヘリが、運航を委託する学校法人ヒラタ学園（堺市）の整備士不足により休止している問題で、滋賀県の三日月大造知事は8日、中谷元・防衛相に対し、人材派遣を念頭に支援を要望した。中谷氏は「自衛隊としてどんなことができるか考えたい」と応じた。三日月氏は関西広域連合長を務めている。県庁で面会後、三日月氏が記者団に明らかにした。自衛隊員や退官者の活用を想定している。ヒラタ学園が受託す