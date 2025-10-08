柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり柏崎市の経済界が花角知事らに対し、県議会の議論によって早期に結論を下すよう求める要望書を提出しました。 要望書は、原発が立地する柏崎市の商工会議所や商工会など8団体の連名で、花角知事と青柳県議会議長宛てに提出しました。「県議会での責任ある議論」によって「再稼働問題の結論」を求めています。 ■柏崎商工会議所 西川正男会頭 「安全が確認された発電所は、一日も早い再稼働を願