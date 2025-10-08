YouTubeチャンネルで公開された動画「【シナントロープ】ドラマ考察第１話 あらすじ・ストーリー完全復習！ 伏線回収 結末最終回予想」にて、テレ東ドラマ考察系YouTuberのトケル氏がテレビ東京の新ドラマ『シナントロープ』第1話について熱く語りました。トケル氏は「第1話では、あまり意味がわからないと感じた人も多かったかもしれません。たくさんの違和感を感じたと思いますが、それがおそらく後半に