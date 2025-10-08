新米の時期を迎え、コメどころの熊本県菊池市では今日（10月8日）に新米の初検査が行われました。 【写真を見る】新米の店頭価格は？出荷を前に初検査も5kg4000～5000円か熊本 生産者から持ち込まれたのは、ヒノヒカリ。 JAの職員が粒の大きさや、水分量などを確認しました。 JA菊池によりますと今シーズンは、猛暑や水不足の影響も懸念されましたが、実の付き具合は良く、例年並みの約2880トンの出荷を見込ん