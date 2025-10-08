熊本県の菊池広域連合消防本部に所属していた男性が、上司からのパワハラを訴えて自殺し、遺族が広域連合に損害賠償を求めていた裁判で、熊本地方裁判所は広域連合に8300万円あまりの支払いを命じました。 【写真を見る】消防パワハラ自殺「因果関係認められる」菊池広域連合に8300万円の支払い命令熊本 菊池広域連合消防本部で働いていた男性は、夜勤明けに「反省会」という名目で自宅に押し掛けた上司から長時間指導を受け