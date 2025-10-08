女優山口智子（60）が8日、大阪市内で行われたイベント「新潟食と酒の大祭典」のセレモニーにアンバサダーとして登壇した。今月2日、山口は夫の唐沢寿明（62）とともに12月末日をもって所属事務所・研音を「卒業」すると発表。来年1月1日から「TEAM KARASAWA」を発足し「新たな活動を開始いたします」と明らかにしていた。発表後、初めて取材に応じた山口は、今後について「1人の人間として地球に生まれてきたからには、できるだ