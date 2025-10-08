【モデルプレス＝2025/10/08】FANTASTICSの八木勇征が7日、自身のInstagramを更新。中島颯太撮影の食事中のオフショットを披露した。【写真】八木勇征、オフ感満載の麺を頬張る姿◆八木勇征、中島颯太撮影のもぐもぐショット公開八木は「もぐもぐもぐ」と食事中のオフショットを投稿。また写真について「そたおカメラさんに撮ってもらいました」と中島が撮影したと記しており、一緒に食事を共にしたことがうかがえる投稿となってい