新名神高速を逆走し、6人にケガをさせた罪などに問われた男に実刑判決です。ペルー国籍のロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス被告(35)は今年5月、名古屋市内で酒を飲んだあと、三重県亀山市の新名神高速を逆走して事故を起こし、6人にケガをさせた危険運転致傷などの罪に問われていました。ロッシ被告は、これまでの裁判で起訴内容を認め、検察側は懲役3年を求刑していました。津地裁は8日、「逆走で事故を起