大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、昨年９月の秋場所限りで現役引退した元大関・貴景勝の湊川親方（常盤山）との２ショットを披露した。７日付のインスタグラム投稿で「今日は日本相撲協会財団法人設立百周年記念百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜が、国技館で行われました。Ａｂｅｍａさんの中継で、インタビューやゲスト出演をさせていただきました。大相撲ファンの萩野公介さんともオープニングトークなど撮