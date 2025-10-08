プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）、元ＷＢＡ世界バンタム級王者・井上拓真（２９）ら大橋ジムの選手たちが、６日から８日まで神奈川・小田原市で走り込み合宿を行った。同ジムの大橋秀行会長（６０）が明かした。大橋会長は「井上尚弥、井上拓真は約３年ぶりの野外合宿です。井上尚弥はサウジアラビア、井上拓真は那須川天心（戦）に向けての走り込みです。これからはジムでスパーリン