サッカーJ3、松本山雅FCは8日、12日に開催予定の「2025明治安田J3リーグ 第31節」でのテゲバジャーロ宮崎戦を中止することを発表しました。原因は、スタジアムのサンプロアルウィンで客席に鉄骨部材が落下したことです。これを受け、長野県より3日以降のスタジアムの利用停止措置が講じられています。さらに、施設管理者である松本建設事務所との打ち合わせや13日に予定されていた「アルウィン無料開放イベント」の中止発表を受け