20thCenturyの井ノ原快彦（49）が8日、都内でナレーションを務めたアニメ映画「すみっコぐらし空の王国とふたりのコ」（監督イワタナオミ、31日公開）の試写会に出席した。キャラクターのしろくま、とんかつ、えびふらいのしっぽも登壇。井ノ原は、すみっコたちと冒険に出るなら「全員と新宿の街を歩きたい」と夢を語った。「大冒険ですよ、すみっコたち多分もみくちゃにされると思いますけど。（新宿の）すみっこの方に良