新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権を前に、ポーズをとるリン・キーズ（中央）ら＝8日、東京都内新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権（10〜13日・東京体育館）の出場選手が8日、東京都内で記者会見し、今夏の世界選手権個人総合7位のリン・キーズ（米国）は「演技で多くの人を楽しませたい。ボールとリボンに注目してほしい」と意気込みを述べた。大会には20クラブが参加。各3選手の合計得点によるクラブ対抗と個人総