テニス男子のダニエル太郎（３２）との結婚、妊娠を発表したモデルの黒田エイミ（３７）が７日、自身のインスタグラムを更新。祝福メッセージへの感謝を綴り、マタニティフォトやダニエルとの仲睦まじい２ショットなどを公開した。「綺麗でお幸せそうで嬉しい」、「きれいだー女神のようです」、「とても美しいです」と反響の声が寄せられていた。