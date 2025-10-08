スウェーデン王立科学アカデミーは８日、２０２５年のノーベル化学賞を、極小の穴が無数に開いた多孔性材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ）を開発した北川進・京都大特別教授（７４）ら３人に授与すると発表した。ＭＯＦは特殊な構造を生かして狙った気体を出し入れでき、天然ガスなどの貯蔵や温室効果ガスの分離など、様々な分野への応用が期待される点が評価された。日本のノーベル賞の受賞決定は、６日の生理学・医学賞の坂口志