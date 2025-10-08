小学校で異臭が発生、児童ら10人が病院に搬送です。神代小学校・舩越博昭校長：職員室にいた職員が急にせき込みだした。「目が痛い」「気持ちが悪い」という子供が数人いたので、臭いがしない場所へ避難させた。8日午前9時ごろ、岡山・新見市の神代小学校の教員から、「異臭がして児童や教職員が、のどの痛みなどを訴えている」と119番通報がありました。児童9人、教員1人のあわせて10人が病院に搬送されましたが、全員軽症です。