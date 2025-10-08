デイトナ・インターナショナル運営のコンセプトストア「Firsthand」から、BASICKSのハートモチーフをランダムにあしらったトートバッグと巾着バッグが登場♡ Firsthand×OUTDOOR PRODUCTS×BASICKSのトリプル別注で、遊び心とサステナブルを兼ね備えたバッグは、10月8日(水)12:00より公式オンライン「Daytona Park」で販売開始です。 遊び心あふれる「HEART TOTE BAG」 HEART TOTE BAG トリプル