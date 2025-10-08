アイドルグループ・NMB48の和田海佑さん（28）の1st写真集（10月15日発売）のタイトルが「確信犯」に決定。卒業を控える中でのメモリアルな一冊となり、通常版と限定版の表紙ビジュアルも解禁されました。【写真】「きゃ〜恥ずかしい」 セクシーバニーと黒ランジェリーで悩殺和田海佑さん1st写真集は「もっともっとすごいです」NMB48の7期生として23歳で加入し、「遅咲きのヒロイン」とも称される彼女は、キュートなルックスと水