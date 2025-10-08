私（シオリ、49歳）は夫（ケンゴ、53歳）と10歳の息子（スバル）との3人家族。都内在住です。父（ハルマサ、83歳）と母（セツ、80歳）は地方にいます。先日、父が骨折したと聞いた私は久しぶりに帰省しました。しかし実家で私が今後の話を切り出すと、両親は怒ってしまったのです。困った私は地元の友人ミホ（49歳）と話し、両親は「子どもが親を見るのは当然」と思っているかもしれないと気づきました。東京へ戻る前、私から話を