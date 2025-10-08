蝶ネクタイ姿で母とニッコリ叔父は俳優・金子貴俊、母はパーツモデル…。ダウン症のスイマーのSNSが更新され、親子ショットが話題を集めている。?ダウン症のスイマー?として活動する村井海人さんのインスタグラムを更新したのは、母でパーツモデルの金子エミ。「アートは障害を超え、国境を越えて世界へ」として、都内で開催された「2025パラアート国際交流展」で、入選した息子の作品を一緒に紹介する写真などを紹介した。