「素敵すぎる」の声が続々女優の永作博美(54)が?酒造りの神様?として知られる杜氏の農口尚彦さん(92)との2ショットを公開した。「石川県にて。農口さん92歳（杜氏）に会う」とインスタグラムに書き出し、杜氏の仕事ぶりや人柄に触れた永作は「今年ももうすぐ酒作りが始まるらしい。奥さんには、こんなに帰って来ない人だと思わなかったと幾度嘆かれたか…と笑っておられました。酒作り、蔵に入ったらしばらく帰れない、泊まり