＜SkyレディスABC杯2日目◇8日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞しびれる場面でも13歳の道上稀唯（みちうえ・きい）は落ち着いていた。最終18番パー5。グリーン左ラフからの3打目はピン手前5メートルで止まった。予選カットスコアは自分のスコアと同じトータル3オーバーだった。アウトの第1組スタートとはいえ、最後の最後で転がり落ちたくない。しっかりラインを読んで、カップイン。予選通過圏内をキープして