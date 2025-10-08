10月8日、静岡県吉田町でトヨタの「ランドクルーザープラド」を盗んだ疑いでブラジル国籍の男（44）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは群馬県太田市に住む無職のブラジル国籍の男（44）です。 警察によりますと男は7月29午後6時頃から翌日午前7時頃までの間、静岡県吉田町の男性（29）宅の駐車場から現金約3000円やドライブレコーダーなどが積載されたトヨタの「ランドクルーザӦ