８日、午後４時すぎ、広島市安佐南区の住宅街で火事がありました。 ８日、午後４時１３分頃、広島市安佐南区長束西で「２階建ての住宅の１階部分が燃えている」と付近の住民から消防に複数の通報がありました。 消防車１４台がかけつけ午後5時50分ごろ火はほぼ消し止められました。 火元とみられる家には、両親と子ども２人の４人が住んでいますが、外出していたとみられ、全員無事だったということです。 現場近くには小学校