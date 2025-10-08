俳優のオダギリジョーが、きょう8日にテレビ朝日で放送されるバラエティ番組『かまいガチ』(毎週水曜23:15〜23:45)に出演する。『かまいガチ』(C)テレビ朝日同番組は、かまいたちの濱家隆一と山内健司がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく冠番組。きょう8日は、同番組のファンだというオダギリをゲストに迎え、“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」を放送する。