きょう8日にスタートする日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)で、佐野勇斗とW主演する桜田ひよりが、撮影秘話や見どころなどを語った。桜田ひより――オファーがきたときの率直な感想からお聞かせください。桜田とても嬉しかったです。物語が誘拐から始まるという珍しい展開にすごく衝撃を受けました。そして台本を読み進めて感じたことは、さまざまな人間模様が垣間見えるヒューマンストーリ