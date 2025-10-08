山陽オートのＧII「第３６回若獅子杯争奪戦」が９日、幕を開ける。長田稚也（２４＝飯塚）は前々節の当地普通開催、前節の飯塚ナイター開催と連続優勝、絶好調だ。「飯塚の優勝戦は試走の２コーナーの立ち上がりでグリップを開けたら前にグッと近づいた。試走タイム（３・３４秒）はもう少し出たかも。エンジンはいいところで安定している。跳ねも大丈夫だった」と愛機の状態に納得している。「山陽は跳ねだけ。優勝した時も跳