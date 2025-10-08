参政党の神谷宗幣代表が８日、国会内で自民党の高市早苗総裁と面談したあと、報道陣の取材に応じた。高市氏はこの日、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党、れいわ新選組とあいさつしたあと、最後に参政党の控室を訪れた。神谷氏は「高市氏とどんな話しをしたのか」との質問に対し「私はもともと関西で政治をやっていましたので『関西に共通な知人が多いね』と。私が市議会議員のときに高市さんとお会いしています