ここ数日、クマの目撃が相次いでいる飯田市では8日も、警察や地元の猟友会などが警戒を続けました。クマの出没で大正時代から続く伝統のマラソン大会が中止になるなど、影響が広がっています。住宅の敷地内を動き回る1頭のクマ…。これは６日、飯田市上郷黒田で撮影された映像です。飯田市では「10月5日」からクマの目撃情報が相次いでいて、 市によりますと ８日までに「10件以上」の目撃や足跡などの情報が寄せられています。さ