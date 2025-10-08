ドル指数が続伸、８月１日以来の高水準に＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル指数が一段と上昇している。一時９８．９７２と８月１日以来のドル高水準となった。その後は上げ一服となり、９８．７５付近まで反落する場面があったが、足元では再びj上昇している。週明けから引き続きドル円の上昇がドル高を主導している。ドル円は高値を152.90付近に伸ばしている。 ドルインデックス＝98.90(+0.32+0.33%)