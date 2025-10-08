日本郵政の根岸一行社長は配達員の不適切点呼問題など一連の不祥事について改めて謝罪をしたうえで、「風土改革・組織改革が必要」との認識を示しました。日本郵政根岸一行 社長「郵便・ゆうパック等のご利用いただいてるお客様、関係者の皆様に改めましてお詫びを申し上げます」日本郵便では、全国75％の郵便局で飲酒などを確認する「点呼」を適切にできていなかったほか、10万件以上の点呼記録の改ざんや複数の飲酒運転が