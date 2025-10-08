自治体の公用車やタクシーで高校生の通学を支援する取り組みを大分県豊後高田市が試験的に始めています。背景には生徒や学校側のさまざま事情がありました。現場を取材しました。 豊後高田市田染地区と高田高校の距離 豊後高田市は市内唯一の高校である高田高校の生徒の通学を支援しようと、9月から新たな取り組みを始めました。 対象は、市内に住む生徒で自宅から高田高校まで6キロ以上離れていて、さら