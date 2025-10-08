ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、2025年10月1日から、ヘアケアアイテムの新商品「メロウナイトリペアシリーズ」を全国バラエティショップ、ドラッグストア、ECサイトで順次販売を開始しています（一部店舗を除く）。Amazonでの先行発売分は完売...Amazonでの先行発売分が完売した話題の新商品「メロウナイトリペアシリーズ」が、ついに全国発売しました。毛先はしっとりまとまりつつ、根元は軽やかに、まるでシ