ユニ・チャームの「ソフィ 超熟睡」シリーズから、「ソフィおでかけ交換ショーツ」を2025年10月7日に発売しました。外出先でも交換しやすいショーツ型ナプキン夜の安心を支える生理用品として定着しているショーツ型ナプキン。授業や仕事など、ナプキンを自由なタイミングで交換できない日中の外出時に、夜用ナプキンやショーツ型ナプキンを使う人が増えていることから、外出先のトイレでもズボンや靴を脱がずに交換できる「ソフィ