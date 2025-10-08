（台北中央社）トランプ米大統領が国防次官補（インド太平洋安全保障担当）に指名したジョン・ノ氏は現地時間7日、米上院軍事委員会で開かれた公聴会で、トランプ政権が台湾の防衛費を国内総生産（GDP）比の10％に引き上げるべきだとしていることに対し、強い支持を示した。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は8日、来年の防衛費はGDP比3％を超える見込みだと述べ、段階的に引き上げて最終的には頼清徳（らいせいとく）総統