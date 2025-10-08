（台北、花蓮中央社）東部・花蓮県とその周辺海域で8日午前、マグニチュード（M）5.0の地震が相次いで発生した。中央気象署（気象庁）は、二つの地震の関連性はないとみている。今後3日間はM4〜4.5程度の余震が発生する可能性があるとして、注意を呼びかけている。午前7時52分ごろの地震の震源地は花蓮県吉安郷で、震源の深さは6.1キロ。同県で最大震度4を観測した。同11時33分ごろの地震の震源地は東部海域で、震源の深さは28.9キ