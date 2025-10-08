8月の記録的な大雨から8日で2か月です。被害の爪痕が未だ残るところもありますが、被災地の復興は着実に進んでいます。霧島市にある黒酢の醸造元は、壺畑が被害に。復旧作業が進み10月下旬から秋の仕込みを行えることになりました。(記者）「2か月前の大雨の影響で土砂崩れが起きた国道223号線です。通行止めとなっていますが、きょうも復旧作業が進められています」2025年8月8日、県内で線状降水帯が2度発生し、姶良市や霧島