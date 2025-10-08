物価高が続く中、学生を支援しようと、鹿児島大学の食堂で、ご飯50円引きのサービスが始まりました。（登島凜アナウンサー）「鹿児島大学の食堂では、学生に向けて、ご飯1杯50円引きのサービスが始まった。すでに、大勢の学生が利用している」鹿児島大学の食堂で8日から始まったのは「ごはん1杯50円引きサービス」です。物価高が続く中、学生の経済的な負担を少しでも減らそうと大学と日本学生支援機