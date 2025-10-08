どうやら、間髪を入れるつもりがないらしい。ミョウバン不使用のウニ丼で絶賛バズっている「なか卯」が、またまたゴッツい商品を世に送り出す。10月15日より販売がスタートする「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」のことだ。具沢山&イタリア産の黒トリュフを使用しているというのに、まさかのお値段並盛で690円……。実際に食べてみた結果、このクオリティでこの価格というのはいい意味で異常。確実に誰かが計算をミスっていると