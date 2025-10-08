第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）の開幕まで1カ月を切った。現在までにすでに110以上の国と地域から企業3200社以上の出展が確定しており、契約済みの出展面積は36万平方メートル以上に達している。開催地となる上海市は一連のイノベーション措置を通じて、第8回輸入博の出展利便性を高め、準備の最終段階に全力で取り組んでいる。（提供/人民網日本語版・編集/TG）