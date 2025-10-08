エステティック業界の第一線で活躍する美容家の特別授業が、大村市の向陽高校で行われ、生徒たちは技術や心構えを学びました。 講師を務めたのは、全国で約70店舗のエステサロンを展開する、たかの友梨さんです。 （たかの友梨さん） 「エステは “美人” をつくるんじゃない。“健康で美しい人” をつくるお手伝いをするんだ」 特別授業では、生徒たちが日頃から学んでいる技術を、たかのさんがチェック。