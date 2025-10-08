今年のノーベル化学賞に、京都大学副学長の北川進さん（74）が選ばれました。【映像】ノーベル化学賞を受賞した北川進さん北川さんは、極めて小さな穴を無数に持つ物質である「多孔性材料」の開発に世界で初めて成功しました。「多孔性材料」は、ガスの吸着機能があり、天然ガスなどの貯蔵ができるだけでなく、排ガスから二酸化炭素を分離して吸着するといった様々な応用が可能とされ、地球温暖化対策での活用も期待されてい