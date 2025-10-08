8日昼頃、美里町で路線バスが女性をはねる事故がありました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。事故が起きたのは、美里町原田の県道甲佐小川線です。■前田清鈴記者「目撃者によりますと女性はこちら側から道路を渡ろうとしたところ、バスにはねられたという事です」■近くにいた人「その瞬間は音でびっくりしました。どーんと石が落ちるような感じ。車の前に（女性が）横たわっていた」 警察によりますと8日午