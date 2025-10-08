最大瞬間風速70メートルが予想されている台風22号が、伊豆諸島に接近中です。8日午後、気象庁が八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報を発表しました。台風が近づいている東京・八丈島の海岸には白波が。漁港では台風に備え、船をロープで固定する作業が進められています。勢力が大きいため、普段以上の対策をとっていました。非常に強い勢力で日本の南の海上を北上している台風22号。最新の進路予想では勢力を保ったまま、9日にか