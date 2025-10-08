【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの滝沢眞規子が8日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。【写真】滝沢眞規子、撮影現場で一番人気おかずたっぷり弁当◆滝沢眞規子、おかず満載の弁当披露滝沢は、ひじきご飯に大豆を混ぜた栄養たっぷりのご飯をはじめ、ブロッコリー、ナムル、大学芋、煮物など、品数豊富なおかずが美しく詰められた弁当を公開。卵焼きやマカロニサラダ、にんじんのラペな