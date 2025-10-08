藤本洸大と簡秀吉がダブル主演する10月18日スタートのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ／毎週土曜1時）より、キービジュアルと新予告が解禁。さらに、原因は自分にある。の書き下ろし新曲「トレモロ」がオープニング曲に決定した。【写真】修学旅行で巻き起こるピュアラブストーリー『修学旅行で仲良くないグループに入りました』新予告本作は、隠木鶉（かくれぎうずら）による同名小説をドラマ